La familia de Pogba, 'culpable' de su regreso a Old Trafford

En Old Trafford aprovecharon el parón por el COVID-19 para entrevistar a Paul Pogba. El centrocampista hizo repaso de su carrera deportiva.

Pogba dejó el United en 2012 y, posteriormente, volvió en 2016. El francés abrió su corazón y admitió que fue su madre quien le hizo regresar.

"Mi madre siempre me decía que me iría a más sitios, pero que volvería una y otra vez al United", aseguró Pogba.

Y su insistencia, finalmente, dio sus frutos: "Ya sabes cómo son las madres, las cosas que dicen... Ella me decía: 'Volverás aquí, no te preocupes y eso fue al poco de haber dejado el United... Me insistía en que volvería a Mánchester. Y lo hice", continuó.

También su hermano le insistió para que dejara la Juve: "Es hincha del United. Estaba enfadado porque no jugaba, incluso más que yo. Y me dijo que me fuera, que si allí no me querían, en Old Trafford podría jugar".

Con respecto al presente, Pogba admitió que no lo está pasando del todo bien por la lesión que le ha mantenido lejos de los terrenos de juego. "Nunca he vivido nada como esto. Llevo tiempo frutrado. Ahora estoy casi listo, solo pienso en regresar", concluyó.