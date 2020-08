La FIFA da la razón a Brasil: también domina el fútbol juvenil

La CBF pidió a la FIFA que volviese a echar cuentas, que en las suyas, Brasil sumaba más Mundiales Sub 17 y Sub 20 que sus rivales. La fusión entre los Sub 16 y Sub 17 se ha hecho con algo de polémica de por medio.

Brasil es la mejor cantera del mundo en estos momentos. La 'Canarinha' no solo tiene más Mundiales que nadie, es que también suma más en categoría juvenil.

La FIFA ha unificado los Sub 16 y Sub 17, pues ahora solo se disputarán Mundiales de categoría Sub 17 y Sub 20. Y eso ha causado cierta confusión.

La FIFA echó cuentas, y anunció que, en la nueva categoría Sub 17, Brasil y Nigeria estaban empatados a cuatro títulos. Sumados a los cinco Sub 20 logrados, Brasil puede presumir de tener nada menos que nueve Mundiales en categorías inferiores.

El problema es que la FIFA, en primera instancia, obvió los Mundiales Sub 20. Y ahí Nigeria salía ganando, pues suma cuatro Sub 17 y uno Sub 16, por lo que, tras la unificación, contaba con uno más que los brasileños.

Así, Brasil queda en el número uno, seguido de Argentina, con seis, todos en categoría Sub 20, y Nigeria, con sus cinco ya mentados.