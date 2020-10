Munir no podrá jugar nunca con Marruecos ¡por dos meses!

Lío a la vista. Munir el Haddadi, futbolista del Sevilla, no podrá jugar con la Selección de Marruecos. El atacante debutó con España, pero tenía esperanzas de que el cambio de norma le permitiese cambiar de camiseta.

El ex del Barcelona parecía aprovecharse de esta modificación que, desde el pasado mes de septiembre, relajaba los requisitos para que un futbolista jugase con una segunda selección. Pero uno de ellos sigue condenando al sevillista.

La FIFA instauró que, para jugar con otro combinado nacional, debían darse estos condicionantes: no haber participado en más de tres partidos con la absoluta (jugó uno), que esos tres encuentros no fueran en grandes torneos (fue de clasificación a la Eurocopa), que hayan pasado tres años desde el último (2016) y, por último, que no haya jugado con su primera selección con más de 21 años.

Este último requisito deja fuera de Marruecos al delantero. Este cumple años en septiembre, y representó a España en noviembre de 2016 por última vez, con 21 años y dos meses, ante Austria.

Munir aún podrá impugnar esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.