La fórmula secreta de Ocampos es... ¡Messi!

Monchi apostó por Lucas Ocampos y ha sido uno de los fichajes más importantes de esta temporada. Lopetegui lo ve como un fijo y ya ha disputado 35 partidos, siendo titular en 33.

En 'Radio Continental', el atacante argentino ha elogiado a Leo Messi, al que dice que le debe mucho por todo lo que le ha ayudado en Argentina y desde que lo conoce en el fútbol español.

"Siento un respeto máximo hacia Messi. No le conocía y desde el Barcelona-Sevilla de este año me habló como si me conociera de siempre. Luego me ayudó mucho en mis primeras convocatorias con la selección y me ayudó a exprimir mi juego y me puso las cosas muy difíciles", aseguró Ocampos.

El del Sevilla aterrizó en Nervión tras haber jugado por la izquierda, pero Julen Lopetegui empezó a colocarle por la derecha, algo sobre lo que le advirtió.

"Yo jugaba por la izquierda cuando llegué al Sevilla y tuve dudas de jugar por la derecha. Hoy en día me siento más fuerte por la derecha. Uno tiene que ganarse el respeto siempre que va en cada convocatoria", continuó.

"En estos dos últimos años he puesto en práctica lo que me dijeron algunos de mis entrenadores en el pasado y eso ha cambiado mucho mi carrera. Cuando llegué al Mónaco me lo dijo Ranieri. Me mentalidad era diferente a la que tengo hoy", acabó un Ocampos que quiere seguir mejorando día tras día.