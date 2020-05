La foto de un aficionado a dos metros de Bielsa que se ha hecho viral

Iba caminando por la calle este aficionado al fútbol y al Leeds United cuando se paró a pensar en si era o no Marcelo Bielsa. El técnico llevaba un gorro grande que podía llevar a confusión al no dejarle ver demasiado su rostro.

Este fan le pidió una foto y ambos se le tomaron, pero a dos metros de distancia para respetar las normas de seguridad y sanidad. En las redes sociales, la foto llegó a tener casi 3.000 interacciones.

"Ha sido fantástico conocer a Marcelo Bielsa hoy (no te preocupes, me quedé a dos metros). Su rostro no lo muestra, pero estaba más que feliz de detenerse para tomar la foto. Me deseó lo mejor y le agradecí su trabajo en el Leeds. Ojalá pudiese estrechar su mano", escribió este seguidor.