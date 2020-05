La idea de que el séptimo vaya a Europa no gusta al Athletic

Ander Capa ha confesado que en el vestuario del Athletic Club "no ha sentado bien" que la UEFA haya propuesto que sea el séptimo clasificado de LaLiga, y no uno de los finalistas de la Copa del Rey, el que obtenga una plaza europea. Eso ocurriría en el caso de que la final, que medirá al equipo bilbaíno con la Real Sociedad, no se pueda disputar antes de que acabe esta temporada.