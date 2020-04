La idea del Barcelona con su promesa en la portería Iñaki Peña

A pesar de que aún hay Marc-André Ter Stegen para rato, el Barcelona tiene en muy buena estima a Iñaki Peña. El guardameta de La Masia podría convertirse en unos años en portero del primer equipo, pero aún le toca seguir formándose.

'Sport' explicó que el club azulgrana vive pendiente de lo que haga Neto para plantearse el futuro del portero del Barcelona B.

El brasileño no le ha logrado disputar el puesto a Ter Stegen y podría salir. Si eso sucede, el joven arquero pasará a ser el segundo del primer equipo, pero la marcha del ex del Valencia no parece muy probable.

En ese sentido, el Barcelona deberá decidir si continúa con la progresión de Iñaki Peña con una cesión a un equipo de Segunda o le mantiene jugando en el segundo equipo.

Claro que la esperanza en el Barcelona es la de que haya un ascenso del Barça B. En ese caso, el portero podría foguearse en la categoría de plata mientras adquiere experiencia a un más alto nivel.