La intensa nevada obligó a parar más de una vez el Bayern-Arminia

Después de conquistar el Mundial de Clubes ante Tigres en Catar (1-0), el Bayern estrenó su escudo de campeón del mundo ante el Arminia Bielefeld y lo hizo ante una intensa nevada.

El terreno de juego no estaba en las mejores condiciones y encima las líneas del campo no se apreciaban a simple vista. Y no fue hasta el minuto 13 cuando el árbitro mandó parar el encuentro.

Las máquinas quitanieves entraron a escena e hicieron su trabajo para limpiar los restos que tapaban las líneas. El colegiado no tardó mucho en reanudar el juego, aunque luego volvió a detenerlo.