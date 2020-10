La invitación de Rufián a Figo: "Quedaría con él para comer y hablar de fútbol"

Luis Figo y Gabriel Rufián se enzarzaron Twitter hace poco más de dos semanas. El encontronazo comenzó despues de que el ex futbolista portugués respondiera a una intervención del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados en la sesión de control al Gobierno.

Por eso, en una entrevista en 'Radio MARCA', a Rufián le han preguntado por el ex jugador de equipos como el Barcelona y el Real Madrid: "No lo he contado, pero Figo era y es uno de mis jugadores favoritos, me flipaba".

Y añadió: "Estuvo muchos años jugando y era imposible quitarle la pelota con el Barça. Cuando se fue al Real Madrid tuvo un equipo extraordinario a su alrededor y jugó a un alto nivel".

Como era de esperar, con esa respuesta tuvo que explicar por qué en la actualidad protagonizan tantas disputas en la conocida red social: "No es que me caiga mal. No me gusta como piensa, por las cosas que escribe. Hace poco nos enganchamos en Twitter y fue él el que se dirigió a mí y, como creo que se le olvidaban un par de datos, se lo recordé".

Es por eso que finalmente Rufián reconoció que un día no le importaría comer con el luso: "No me importaría comer con alguien como Figo y hablar de fútbol, no sería ningún problema".

Además, también tuvo tiempo de hablar del Espanyol y el Barcelona: "Espero que el Espanyol siga así todo el año. Vicente Moreno me parece un grande. El equipo hace mucho que 'tonteaba' con el descenso y lo veo como una gran oportunidad para que se reinvente".

"Sin duda que me gustaría que el Espanyol fuera un poco más reivindicativo. Deben seguir la estela de derechos fundamentales. No soy 'anticulé'. He disfrutado mucho del Barça y de Messi. Hubo directivas muy malas, pero esta pasará a la historia como la peor", sentenció Rufián.