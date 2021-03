La Juve clama: Ramsey, lesionado, convocado por Gales

Otro nuevo 'caso Bale' en Gales. Ramsey ha sido citado por Gales y no aprovechará la semana de descanso para recuperarse de sus problemas físicos que le hicieron perderse el último partido en Serie A.

"Hablaremos con el club y evaluaremos. Si creemos que es factible incluirlo y competir en estos partidos. Ya veremos. Pero debemos respetar el hecho de que la Juventus no quiera arriesgarlo y recuperarse allí. Nuestro equipo médico no correrá ningún riesgo si no está en forma, pero veremos si podemos ayudarlo y echarle un vistazo", señaló Robert Page, entrenador interino de Gales.

Pero la Juventus no está de acuerdo con esta decisión, y así lo demuestran las palabras de Andrea Pirlo: "Sí, tiene problemas físicos. No puede jugar con continuidad. Cada dos o tres partidos tiene que parar. En el pasado tuvo problemas que le mantuvieron fuera durante meses".

Ramsey se ha perdido muchos partidos con Gales en los últimos tiempos y en la Juventus sí ha disputado un total de 26 encuentros en lo que va de temporada. Pero ninguna de las dos partes quieren arriesgar con el ex jugador del Arsenal.

Algo parecido ocurrió con Bale el año pasado, cuando militaba en el Real Madrid, con aquella polémica de "Gales. Golf. Madrid" que subrayó el ahora futbolista del Tottenham. Ahora, en este mes de marzo, Gales se enfrentará en un amistoso a México (27 de marzo) y en la clasificación para el Mundial a Bélgica (24) y a República Checa (30).