La Juventus ficha a un delantero de 32 años para su equipo Sub 23

No, no nos han bailado las cifras al escribir el titular, es así de surrealista. Andrea Brighenti, de 32 años y procedente del Monza, se ha convertido en nuevo jugador de la Juventus. Hasta ahí, todo bien. La historia toma tintes lisérgicos cuando la 'Vecchia Signora' anuncia que reforzará al equipo Sub 23.