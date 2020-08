La Juventus tienta a Braida, que quiere volver al Milan

La Juventus está llevando a cabo una remodelación por completo de su estructura deportiva. Con la salida de Sarri y la llegada de Pirlo se abre un horizonte nuevo e ilusionante para la 'Vecchia Signora'.

En esta terna de movimientos suena Ariedo Braida, ex asesor de la Junta Directiva del FC Barcelona, que podría llegar para formar parte de la secretaría técnica de la Juventus.

Braida, no obstante, está a otras. Recientemente, en 'Líbero', reconoció que le gustaría volver al Milan. "Se ha hablado pero son sólo rumores, no ha habido nada concreto. Me gustaría regresar, el Milan es el Milan, lo llevo en el corazón", explicó.

Mientras se decide, la Juventus quiere cerrar el resto del cuerpo técnico de Andrea Pirlo. En principio, Roberto Baronio será su ayudante y Antonio Gagliardi, con pasado en la Selección Italiana, el analista.