La lesión de Araujo, que se fue llorando, clave en el 1-2 del Sabadell

El filial del FC Barcelona no consiguió ascender a Segunda, pero no se puede decir que no trabajó y se dejó la piel para ello. El mejor ejemplo, el de Araujo.

Araujo fue titular ante el Sabadell, que acabó remontando el gol inicial de Monchu de penalti. Aleix hizo el empate en el 47' y Néstor Querol, el definitivo 1-2, que estuvo protagonizado, desgraciadamente, por el central argentino.

Y es que Araujo estaba lesionado en la jugada del gol. Previamente recibió una dura entrada que los barcelonistas protestaron con dureza. A continuación, tardó mucho en ser atendido por los médicos.

Mientras calentaba su sustituto, Araujo regresó al campo, pero estaba prácticamente cojo y, en la acción del 1-2, Querol le ganó la posición para acabar superando a Iñaki Peña.

El joven Mingueza fue el que, finalmente, sustituyó a un Araujo que mostró la imagen del partido al marcharse del terreno de juego llorando desconsoladamente y siendo consolado por sus compañeros.