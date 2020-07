El enigmático mensaje de Umtiti tras confirmarse su lesión

Un año para olvidar. Umtiti parece incapaz de levantar cabeza. La rodilla izquierda le trae por el camino de la amargura.

Este viernes, el Barça confirmó que, de nuevo, el defensa vuelve a estar lesionado. Tiene que volver a ponerse en tratamiento hasta que remitan las molestias.

Y no se ha hecho esperar la reacción de Umtiti. A través de sus redes sociales, el jugador publicó un mensaje que deja entrever que está bastante tocado.

"Me gustaría poder volver al pasado, no para cambiar cosas, pero sí para revivir la época en la que era feliz y no lo sabía", publicó Umtiti.

En lo que va de curso, apenas ha jugado 13 partidos de Liga. El último, en Vigo.