La llegada de Raúl Jiménez a la Juve se encalla: dos trueques rechazados

La posible llegada de Raúl Jiménez a la Juventus se ha estancado. Lo último que se supo fue que las posturas estaban muy cercanas para que cambiara de colores por 80 millones de euros, pero los Wolves se han obcecado en que quieren 100. Los italianos reaccionaron con dos propuestas. 'Gazzetta dello Sport' y 'Daily Mail' las cuentan.

La primera era un trueque con Aaron Ramsey de por medio más dinero. El centrocampista no está terminando de convencer en Italia y a la directiva no le importaría deshacerse de él. La respuesta fue clara: no. La contraoferta fue la misma operación, en este caso con Higuaín, y también fue rechazada.

La clave de que el club de la Premier League esté poniéndoles las cosas tan difíciles a los 'bianconeri' reside en que el mexicano tiene contrato hasta 2023, es su estrella y no tienen necesidad alguna de venderle. Si se marcha, tendrá que ser por las tres cifras que se piden.

Y no es para menos. En la última temporada, ha roto sus récords como anotador, asistente y participante. Sumó 55 encuentros de los que fue titular en 51, metió 27 goles y dio nueve pases de gol. Se trata de la mejor campaña de toda su carrera.