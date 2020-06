La mejor terapia para el Chimy Ávila

Chimy Ávila tenía ganas de pisar el césped de nuevo. Le hacía falta el fútbol.

El argentino ha comentado en un vídeo publicado por el club en redes sociales que necesitaba mucho volver a tocar balón junto al resto de la plantilla, además del simple hecho de verles: "Después de la familia que tenemos de sangre, vienen los compañeros y me hacía mucha falta estar a su lado".

"Lo conseguí superar con la ayuda de toda la afición, de la familia y de toda la gente que me ha hablado", ha explicado Ávila sobre cómo ha transcurrido su recuperación en solitario durante el confinamiento, que ha utilizado "como un obstáculo más para pasar".

El delantero piensa que se encuentra en mitad del proceso de recuperación, "en un ciclo que va por el medio del círculo y que falta cerrarlo", por lo que no quiere apresurarse en un trabajo "que lleva su tiempo y en el que hay que ir con calma".

Sobre cómo le han recibido sus compañeros, el rosarino ha asegurado que ha sido una buena bienvenida: "Soy el hazmerreír del plantel y ellos se han mostrado muy contentos de mi regreso".

Del regreso a la competición que tendrá lugar la próxima semana, Ávila ha explicado que la plantilla rojilla se encuentra "muy enfocada en el objetivo" y confía mucho en unos compañeros, "que lo van a hacer más que bien".

"Cada punto para nosotros vale oro, hay que defenderlo y sería bonito conseguir el objetivo de la permanencia y disfrutarlo durante el centenario con el nuevo estadio", ha manifestado el jugador.

Sobre los partidos a puerta cerrada que deberán disputar en El Sadar, Ávila ha dicho que no disfrutar de la afición "es muy triste". "Cuando llegué aquí dije que la hinchada ponía el 50% y nosotros el resto, pero con el tiempo me he dado cuenta de que ellos ponen mucho más", explicó.

"Falta mucho para lograr la salvación, pero siento confianza en mis compañeros al igual que en la afición, porque sé que van a apoyar desde donde estén", ha agregado el número 9 de Osasuna sobre un objetivo marcado a fuego en la plantilla desde el inicio de la temporada.

Ávila desea de cara al futuro que termine "de una vez por todas la pandemia del COVID-19 y que no se marchen más personas".