La mujer de un ex del Galatasaray ¡contrató a un sicario pasa asesinarlo!

Turquía se encuentra conmocionada. El diario 'Marca' se hace eco de lo ocurrido en el país otomano: Yagmur Asik, esposa de Emre Asik, ex jugador de Fenerbahçe, Besiktas y Galatasaray, ¡planeó asesinarlo!

La mujer contrató a un sicario, que finalmente decidió declinar la propuesta y contárselo a la policía. También intentó convencer a Erdi Sungur, otra persona suya de confianza, que también acabó confesando.

"Mantengo un romance con Yagmur. Ella solo pensaba en heredar la fortuna después de la muerta de Emre. Ella me pidió que lo matara, pero me negué. Una vez me trajo un trozo de carne. Quería que disparara a la carne. Intenté hacerlo, pero cerré los ojos", reconoció Erdi Sungur.

La ex mujer, que pretendía heredar la fortuna del ex futbolista Emre Asik, fue detenida por la policía de Turquía, así como el sicario y Erdi Sungur.