La otra pasión escondida de Paola Soldevila

En unas declaraciones concedidas al diario 'AS', la jugadora del Espanyol Femenino Paola Soldevila quiso hacer un repaso a la actual temporada del fútbol español, además de su experiencia en el conjunto 'perico'.

"El vestuario del Espanyol es único, en mayúsculas, debo decirlo porque es verdad. Ojalá todo el mundo pudiera vivir en un vestuario como el del Espanyol", explicó la española.

Y desveló sobre su otra pasión escondida: "Si no hubiera sido futbolista, me hubiera gustado ser chófer de autobús de algún equipo de fútbol de chicos. Siempre he tenido simpatía por el Espanyol porque no es una moda, sino que lo eres toda la vida. El que es del Espanyol, está siempre".

Finalmente, se refirió a la firma del convenio colectivo: "Es un paso muy importante. Lo valoro por lo que he vivido antes, pero pienso sobre todo en la gente que tanto ha trabajado por tener estas condiciones y ya no están. Nosotras debemos trabajar más para que esto sea un punto de partida, que las jóvenes que empiezan ahora tengan conciencia de lo que ha costado".