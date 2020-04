La otra realidad del fútbol inglés: amenazas de los clubes si les obligan a acabar la temporada

No todo es el fútbol lujoso de la Premier League y el Championship en Inglaterra. Más allá de las dos principales competiciones, muchos equipos tratan de sobrevivir en el siempre complicado fútbol de la League One y la League Two.

A pesar del seguimiento multitudinario de estas categorías, muchos equipos sufrirán tras el parón del coronavirus para salir adelante económicamente.

Y ante una obligación a volver a jugar, ya les hay que amenazan con un posible boicot. "Nos costará más de medio millón de euros terminar esta temporada, si eso es lo que decide la EFL que quiere hacer. Preferiría usar ese dinero en planificar la próxima temporada que en tres meses más para ver morir gente", avisó gravemente Andy Holt, presidente del Accrington Stanley.

"Si tenemos la opción de elegir entre jugar partidos que no importan nada o sobrevivir, escogeremos sobrevivir. El principal riesgo para nosotros es que la EFL nos obligue a gastar dinero que no tenemos en partidos que no nos importan nada", continuó el mandatario en 'Daily Mail'.

Para concluir, Holt insistió en que el equipo no puede jugarse la supervivencia por obligación y avisó de que podrían no presentarse aun a riesgo de perder algunos partidos en los tribunales.

"Para nosotros, como equipo, la próxima temporada puede ser un desastre. Vamos a tener mucho menos dinero porque va a haber menos público y quieren que nuestros ahorros los gastemos ahora en partidos que no importan nada. Lo sensato es decidir congelar la temporada y pagar a los jugadores. Así sí que podremos sobrevivir", finalizó el presidente del Accrington Stanley, que encabeza una corriente a la que se podrían unir más y más clubes.