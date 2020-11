La pandemia pasó factura al Tottenham: 72 millones de pérdidas

El curso 2019-20 será recordado siempre por el COVID-19. El virus apareció de lleno y trastocó absolutamente todo.

La pandemia, aún latente, ha tenido unas consecuencias económicas catastróficas. El fútbol no se libró de ellas.

El Tottenham sacó a la luz el balance de sus cuentas hasta junio de 2020. Las pérdidas que registra son de 71'9 millones de euros.

A las arcas de los 'spurs' entraron 453 millones de euros. El año anterior, las mismas ascenderían hasta los 518 'kilos'.

Daniel Levy, presidente del club, hizo balance de esas cuentas. "El impacto de la pandemia en nuestros ingresos es importante y no podría haber llegado en peor momento. Acabamos de completar la construcción del estadio, que se financia con recursos del club y deuda a largo plazo. Aún no hay aficionados y no se celebran eventos...", enumeró.

Y auguró otro año más con cuentas negativas: "Nuestra estimación para el año financiero actual si el estadio sigue cerrado superar los 168 millones de euros. Sería una pérdida irrecuperable de ingresos".