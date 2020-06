La paulatina desaparición de 'Will Grigg is on fire'

'Will Grigg is on fire, your defence is terrified' fue la canción más entonada por los aficionados en la última Eurocopa, la de 2016 que encumbró a Portugal. El protagonista, Will Grigg, futbolista de Irlanda del Norte.

Justo antes de aquel torneo, Grigg había marcado 24 goles para llevar al Wigan Athletic al ascenso al Championship. Fue entonces cuando un aficionado entonó la canción.

Pero después de la Eurocopa, en la que no jugó, Will Grigg fue perdiendo peso. En la campaña 2016-17 solo marcó siete tantos y el Wigan Athletic volvió a descender. Repuntó en la siguiente, de nuevo en la League One, con 26 goles, pero ahí se le secó la pólvora.

El Sunderland le quiso rescatar a mitad de la temporada 2018-19 y pagaron hasta tres millones por el futbolista, pero únicamente ha marcado siete tantos en 46 partidos.

Poco a poco, el que fuese ídolo de masas en la Eurocopa de 2016 con su canción ha ido desapareciendo del primer plano futbolístico. A sus 28 años. Will Grigg intenta dar un nuevo impulso a su carrera, informó 'AS'.