La polémica foto contra el COVID-19 de Isco y Sara que terminaron borrando

La cuarentena debido a la pandemia de coronavirus está dejando imágenes de todo tipo en las redes sociales de los jugadores de fútbol. Uno de los más activos está siendo el jugador del Real Madrid Isco Alarcón, aunque su última publicación no ha gustado mucho.

O, mejor dicho, la de su pareja Sara Sálamo, que desató la polémica en cuestión de minutos, lo que provocó que, finalmente, tuviera que verse obligada a borrar la publicación.

El madridista y la conocida modelo decidieron darse un beso con unas mascarillas puestas y concienciar a la población española de la necesidad de mantenerse en casa para frenar los contagios.

"Amor en tiempos de coronavirus. Llegó el momento de demostrar quiénes y cómo somos. De SUMAR. De no ningunear el trabajo de nuestros héroes los sanitarios, los cajeros de supermercados, los reponedores, repartidores, farmacéuticos y tantos otros que se exponen por y para nosotros", publicó la española.

"En nuestro caso no hemos ido a la farmacia a por mascarillas tras lo sucedido. Ya las teníamos en casa. Simplemente hemos decidido emular la foto de 1936 que posteé el otro día con el fin de mandar un mensaje de responsabilidad. Espero que estéis llevando la cuarentena de la mejor manera posible", sentenció Sara.

Pero, como era de esperar, la publicación generó demasiada controversia, lo que llevó a Sara a borrar la imagen y publicar, en su lugar, un vídeo sobre lo sucedido: "Está claro que una no siempre acierta y al final he borrado la foto. No sé si era o no de mal gusto, simplemente estábamos simulando una foto de 1936".

"Son mascarillas que tenemos de antes, que no podemos donar porque están usadas, pero que sí pensamos usar si vamos a la farmacia a comprar algo para el niño o nosotros o a los supermercados. Solo quería mandar un mensaje de responsabilidad", sentenció Sara.