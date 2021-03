La Premier pierde un líder sin Oriol Romeu

La temporada de Oriol Romeu cambió drásticamente en el minuto 70 del encuentro ante el Leeds United. El centrocampista se dolía y tuvo que ser sustituido. "Un golpe", tal y como describían los comentaristas ingleses encendía las alarmas. Un golpe que resultó ser una fractura en el tobillo y que ha terminado con la temporada del español y trastocando los planes del Southampton.

Romeu, que es un tipo fuerte que incluso la temporada pasada jugó infiltrado con la nariz rota, fue operado este lunes de la lesión en el tobillo. El pronóstico era claro. Tres meses de baja y adiós al resto de la campaña. Encima en un momento en el que el equipo le necesitaba más que nunca porque poco queda ya del Southampton que en noviembre era líder de la Premier por primera vez en su historia.

Los 'saints', que echan de menos la eficacia goleadora de Danny Ings, han perdido tres de los últimos cuatro partidos y siete de los últimos nueve, incluida la goleada por 9-0 en Old Trafford.

Y para más desgracia, encima no contarán con Romeu hasta el verano. El español fue operado este lunes y se encuentra ya en casa. No era una operación complicada, pero estará de baja tres meses y eso le aparta de poder seguir ayudando al equipo esta temporada.

"Debería poder volver a jugar en tres meses. Parece mucho tiempo, pero sé que va a ir rápido. Estoy centrado en hacer una buena recuperación para que el hueso se asiente y no me dé problemas en el futuro", dijo Romeu en un vídeo difundido por el club. "Voy a odiar no poder jugar pero estas cosas pasan", añadió.

Con esta lesión se frena una muy buena temporada de Romeu en el Southampton. Después de que Ralph Hasenhüttl no contase con él durante un buen tramo de la pasada campaña, a base de trabajo Romeu recuperó el sitio en el once titular y una vez se asentó, solo los problemas físicos le han alejado de los planes del equipo.

Su regularidad le ha hecho convertirse en el noveno español con más partidos jugados en la Premier League, detrás de ilustres como Fernando Torres, César Azpilicueta, Mikel Arteta, Cesc Fábregas y David Silva, entre otros. Además, con 200 encuentros a sus espaldas, es el tercer jugador en activo que más partidos ha jugado en la Premier de la plantilla del Southampton, solo superado por James Ward-Prowse (306) y Ryan Bertrand (231).

Sus estadísticas en el juego también le avalan y, según los gráficos que desvelamos en su día en BeSoccer Pro, Romeu gana más duelos, más duelos aéreos, más carreras e intercepta más pases que en la media de las cuatro temporadas que ha jugado en el Southampton.

Esta lesión le va a quitar, además, el privilegio de poder luchar por ser el líder de una estadística de la Premier. Igual que la competición nombra al mayor goleador del año y al portero que más porterías a cero consigue, el futbolista que más 'tackles' o entradas efectivas realiza, recibe su reconocimiento.

Romeu, que ha coqueteado con el primer puesto en varias fases de la temporada, es tercero de esta estadística, con 68 'tackles' y a tres de Luke Ayiling, del Leeds United, y de Aaron Wan-Bissaka, del Manchester United, quien precisamente se llevó el galardón la temporada pasada.

"Ojalá que cuando vuelva podamos estar todos juntos en el estadio", es el deseo de un Oriol Romeu al que los aficionados ya echan de menos en redes sociales y al que el Southampton pronto añorará sobre el terreno de juego.

La fortuna para ellos, que marchan decimocuartos a siete puntos del descenso, es que solo un descalabro terminaría con el equipo del St. Mary's en el Championship.