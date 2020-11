La prensa francesa se ensaña con Tuchel, al que ven fuera del PSG

La prensa francesa está siendo especialmente dura con el PSG, al que se le agitan los cimientos tras la derrota contra el RB Leipzig en Champions League. Hay muchos nombres cuestionados, pero uno por encima de todos: Thomas Tuchel.

El alemán es el objetivo número uno de la crítica. Este jueves, 'L'Équipe' elabora un artículo donde trata de explicar cómo el centro del campo del PSG se ahogó ante el conjunto alemán, que se llevó la victoria por 2-1.

Aunque destacan los problemas físicos de la plantilla como condicionante, algo que tiene al club con la mosca detrás de la oreja, no se explican los cambios tácticos y la disposición del equipo. Danilo, centrocampista, jugó de central. Y Marquinhos, viceversa.

El diario francés asegura que el PSG ha caído "a lo más bajo", una tesis que defiende por su parte 'Le Parisien', el principal medio de la capital gala. Nuevamente, 'palos' a Tuchel, de quien dice que su cargo pende de un hilo pese a que él lo niegue.

Además, señala las durísimas palabras de Danilo Pereira contra el criterio táctico del alemán: "Yo no soy defensa, ese no es mi puesto. Soy centrocampista", dijo el portugués, recién llegado este verano desde el Oporto.

"El entrenador me dice que juegue de central y yo hago lo que me pide. Sé cuál es el rol básico de un defensa. Intento acostumbrarme, mis compañeros me ayudan mucho a que encuentre mi lugar aquí", agregó.

Le crecen los enanos a Thomas Tuchel, quien además ve cómo Brasil se lleva a Neymar pese a estar lesionado y podría perder a Mbappé, con problemas físicos también, si Francia decide llevárselo. Entretanto, Thiago Motta deja alguna píldora mientras su nombre está en las quinielas.