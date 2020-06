La publicación de Orellana que suena a despedida anticipada

Los contratos que expiran el 30 de junio son un dolor de cabeza para los clubes. Algunos se prorrogarán hasta que finalice la temporada, a últimos de julio, y otros no. Orellana parece pertenecer a este segundo grupo.

Su contrato acaba a final de mes, y no será prorrogado ni renovado. Sin un ERTE no se puede hacer de forma automática, y el Eibar no lo aplicó. Por tanto, Orellana podría ser un jugador libre el 1 de julio.

Están en la misma situación otro buen puñado de 'armeros', como recuerda 'Mundo Deportivo': Ramis, Pedro León, Charles, Escalante y De Blasis. El Eibar apela a la buena fe de todos ellos, pues no puede obligarles a prorrogar sus contratos.

De los otros no se sabe qué intencionea tienen, pero parece que Orellana está convencido de marcharse. Eso se deduce de su última publicación en las redes.

El chileno aparece en una fotografía, junto a Escalante, Cristóforo, Burgos y De Blasis, en un bar. Todo normal, si no fuera por el mensaje que la acompañó: "Se les extrañará. 30/06/2020".

Según el citado medio, esto no ha gustado nada al Eibar. El cuadro vasco ha propuesto a los seis en último año de contrato la prórroga, y teme, y con razón, que Orellana marque el camino a una desbandada que le desmonte medio equipo de cara a la lucha por la permanencia.