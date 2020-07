La puya de Lampard tras una falta: "Quizá eso no se ve en Anfield"

Saltaron chispas entre Klopp y Lampard durante el vibrante Liverpool-Chelsea. Pero no quedó ahí la cosa, las palabras del entrenador 'blue' al término del choque ahondaron en esa idea. Por si fuera poco, en los medios oficiales volvió a quejarse.

Concretamente, de la acción que generó la falta en la frontal con la que Alexander-Arnold anotó el 2-0. "No es falta, cualquiera que lo vea repetido lo sabe. Yo lo vi durante el partido. Kovacic se esfuerza para seguir a Mané e interviene de forma limpia. Quizá eso no se ve en Anfield. Y después Trent la puso en la escuadra, esa es la calidad que tiene el Liverpool", dejó como dardo.

Con todo, celebró que vio espíritu de superación en los suyos en busca de la remontada: "Después cometimos un error en un córner, pero creo que el gol que marcamos antes del descanso era merecido. Y creía que mis jugadores eran capaces de remontar, casi lo lograron. Con el 4-3, estábamos en el partido, pero después el quinto gol nos mató. Pero hasta entonces habíamos hecho algunas cosas muy buenas", celebró Lampard.

Está bastante contento el técnico inglés del espíritu que está mostrando su equipo: "Hicimos muchas cosas bien. Incluso en la loca primera parte tuvimos el control al principio. No control absoluto, porque jugábamos contra el Liverpool, pero el gol viene en un ataque rápido y era la primera ocasión que generaban. Han sido unos días duros para los jugadores. Tras una gran actuación ante el Manchester United, venir aquí y jugar del modo que lo han hecho hecho y competir, estar cerca del 4-4, jugando como estábamos jugando en ese momento... No me gusta perder, pero puedo estar orgulloso".