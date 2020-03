La queja de Chicharito que le costó un buen tirón de orejas

Las redes sociales son un arma de doble filo. Sirven para acercar personas, pero también se pueden volver en contra de quien las usa si no mide sus palabras. Chicharito ha sido el último en sufrirlo, y todo porque no le funcionaba bien su cuenta de Amazon.

"Mi cuenta de Amazon fue bloqueada por una semana durante esta crisis. Esta es la tercera vez que me sucede. Nadie parece ser capaz de ayudarme vía telefónica y el servicio que he recibido no es de ayuda", escribió el mexicano a través de su cuenta de Twitter.

Una protesta pública, buscando llamar la atención del gigante de las compras y el entretenimiento, como hacen tantos otros usuarios, pero que en este caso ha tenido el efecto opuesto.

Porque más allá de que Amazon arreglase o no los problemas del mexicano, a Chicharito le han llovido las críticas por su actuación. Porque resulta difícil de entender que una figura pública use los altavoces que son las redes sociales con la que está cayendo.

"Creo que es más importante mandar un mensaje para todos esos fanáticos tuyos (si es que aún quedan) y solicitar conciencia en tiempos donde mueren personas cada día. Creo que es más importante que tu cuenta de Amazon. Un abrazo, campeón", le respondió un usuario.

Otros fueron más crueles, aludiendo a su falta de acierto de cara a gol como el culpable del bloqueo. Sea como fuere, queda claro que hay que andar con pies de plomo en las redes sociales, sobre todo si eres una figura pública.