El repaso de Setién antes de empezar: Lautaro, Rakitic, la vuelta de LaLiga...

Al Barcelona le tocará jugar en Son Moix el sábado, pero LaLiga ya habrá comenzado de nuevo. Setién mira al Mallorca con la única intención de seguir siendo el líder de LaLiga con Messi, Suárez y compañía.

"Siempre hay un cosquilleo por volver porque la competición es lo que de verdad importa y más en estas circunstancias. Estamos con ganas de comenzar y hubiéramos deseado entrenar algo más de tiempo", comenzó en su entrevista en el programa 'El Partidazo de Vamos'.

El técnico azulgrana espera que no afecte demasiado jugar sin el bullicio de la afición: "Me tocó jugar una vez sin público y no nos afectó mucho. Uno en el campo se concentra en el juego y de alguna manera se notará, pero esperemos que no nos afecte en el juego ni las cosas que hay que hacer".

"Vamos a tratar de hacer las cosas mejor de lo que hicimos en algunas cuestiones. Es cierto que este tiempo nos ha dado para mucho, para mejor situaciones y, sobre todo, transmitírselas a los jugadores", continuó.

A Setién le preguntaron por el Madrid y sus partidos en el Di Stéfano y dijo que no es adivino sobre cómo puede influir jugar en el Bernabéu: "Lo iremos aclarando".

Rakitic y Lautaro

Los rumores arrojan dudas sobre el futuro de Rakitic en la plantilla, además del de otros futbolistas como Vidal. El entrenador cántabro se quedó con todos y cada uno de los jugadores que componen su plantilla.

"Quiero a todos los jugadores que tienen contrato y que cumplen con lo que le pedimos. No solo Rakitic, sino todos. Necesitamos a todos los jugadores para cumplir nuestro objetivo", aseguró.

En cuanto a Lautaro Martínez, Setién no se mojó: "No hablo de jugadores que no están en el club. Bastante tengo con preocuparme de los que ya tengo y me encantan todos los buenos futbolistas".