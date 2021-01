La Real, indignada con el castigo a Illarramendi

La Real Sociedad se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Asier Illarramendi, una decisión que ha provocado el enfado del conjunto 'txuri-urdin'.

El cuadro vasco recurrirá la sanción que se le ha puesto al centrocampista, pero además, informó 'AS', se encuentra visiblemente molesto con la actuación de Mateu Lahoz.

Entiende la Real Sociedad que en las imágenes se puede apreciar bien cómo no llega a tocar a Sidnei. Además, aseguró la fuente citada, Mateu Lahoz reconoció que, de haber visto que no hacía la infracción, no le hubiese enseñado la segunda.

De esta forma, la Real Sociedad no entiende cómo se ha podido sancionar a Illarramendi con un partido y esperará que prospere el recurso sobre el partido que se perdería el centrocampista.