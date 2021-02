"¿La renovación de Neymar? Vamos por buen camino"

Neymar está cerca de renovar su contrato con el PSG. Lo dice su propio director deportivo, Leonardo. Concedió una entrevista a 'France Bleu' en la que anticipó que las negociaciones con Mbappé van bien. Sobre el brasileño, aseguró que la situación es parecida.

"Vamos por buen camino. El contrato aún no está firmado. Llegamos en un buen momento con él. El objetivo es cerrarlo lo más rápido posible. Con Ángel di María y Juan Bernat, también hay conversaciones. Queremos renovar a los cuatro. Hablamos menos con Draxler, quien ha tenido menos oportunidades de jugar en los últimos años. Es un jugador que sigue siendo importante para el club", dijo.

Volviendo a Kylian, comentó: "Me sorprendieron las críticas sobre él. Su posición es cada vez más importante. Él ya tiene las responsabilidades. Luego, está la constancia. Hablamos, hemos estado hablando durante mucho tiempo. Nuestra posición es clara, sabemos lo que queremos. Llegaremos al momento en que se tomará una decisión. Tenemos una buena diálogo. Lo decidiremos pronto".

Ya centrado en la parcela meramente deportiva, Leonardo habló sobre el devenir del conjunto en Champions League: "Creo en Dios y en el trabajo. La Champions League es una competición loca. Hay tres semanas entre los dos partidos y tenemos experiencia. Es muy complicado y debemos ser cuidadosos. Tienes que afrontar el partido sin pensar en el pasado. Tenemos que gestionar la vuelta como si fuera el encuentro de ida".

¿Y qué hay de la Ligue 1? "No, no estoy preocupado. Si no estás en buena forma, es un campeonato tan difícil de ganar como otros campeonatos de Europa. Se convierte en un campeonato muy interesante. No me escondo detrás de la pandemia, pero, desde el 11 de marzo y nuestra clasificación contra el Dortmund hasta hoy, es un maratón", afirmó.

"El PSG es uno de los favoritos, eso es normal. Si miramos la última jornada, Lyon, Lille y Mónaco tienen una racha ganadora muy importante. El Lille tiene un nivel importante por muchos años. Mónaco sigue ganando tras un complicado inicio de campeonato. El Lyon no juega la Copa de Europa. Es muy interesante", concluyó.