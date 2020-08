La reprimenda de Milner a Tsimikas: "¡No me jod*s!

El Liverpool se enfrentó este sábado al Stuttgart en el primer encuentro amistoso de la pretemporada. Los 'reds' vencieron 3-0 gracias a los tantos de Roberto Firmino, Brewster y Keïta.

Jürgen Klopp introdujo una alineación distinta para cada parte y en la segunda cuajó su primer encuentro -no oficial- Konstantinos Tsimikas, uno de los últimos fichajes de la entidad de Anfield.

Procedente del Olympiacos, el griego aterrizó en el Liverpool para reforzar el lateral zurdo y apenas tardó unos minutos en conocer cómo se las gasta James Milner, uno de los futbolistas con más peso en el equipo.

El capitán dobló por la banda a Tsimikas, que recortó hacia el centro en lugar de filtrarle el cuero al espacio. Y el ex del del Manchester City, al instante, le hizo saber que no le gustó esa decisión: "¡Oh, Kostas, no me jod*s!"