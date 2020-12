La respuesta viral de Cervera por el 18% de posesión: "No la necesitamos"

El éxito de este Cádiz se basa en que la plantilla sabe a lo que juega. Ya mostró esa confianza en Segunda y ahora la mantiene en Primera. El triunfo ante el Barça, al que tumbó con un 2-1 con solo el 18% de la posesión, fue una muestra más de que el cuadro amarillo no necesita la pelota para crear peligro.

Tras el partido, Cervera habló de ese porcentaje que ha generado tanto revuelo en redes sociales. Para el técnico, cada equipo es mundo y ese plan de encuentro debe adaptarse a los futbolistas que se tengan.

"El Barcelona necesita la posesión para ganar, nosotros no. Eso no quiere decir que la posesión sea mala, no. Hay equipos que la necesitan porque sus jugadores se basan en eso: controlan, pasan, controlan, pasan. Por eso cuestan tanto dinero y por eso son tan buenos. Porque a lo mejor con el balón largo, con la velocidad, pues a lo mejor no les da", reconoció.

"Nosotros no necesitamos la posesión. Es más, en algunas ocasiones nos trae problemas. Porque la posesión no es algo que se dice, es algo que se hace. Y no es tan fácil. Hay que tener jugadores que sepan jugar a dos toques. Hay que moverse mucho y no es tan fácil", recordó Cervera.

Y sentenció el debate con una reflexión: "No estoy en contra, pero sí de los equipos que imponen la posesión incluso sabiendo que en ciertas ocasiones no pueden llevarla a cabo".