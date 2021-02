La revelación que quiere irse... ¡porque no le gusta el juego de su equipo!

Una de las sensaciones de la Bundesliga es Kramaric. El croata, la gran figura del Hoffenheim, suma 13 goles esta temporada en el campeonato alemán y eso le sirve a su equipo para no bajar.

El cuadro germano está peleando por la salvación y el futbolista está disgustado. De hecho, el delantero tiene decidido abandonar la entidad una vez termine la presente campaña.

Eso es lo que dijo en una entrevista concedida al diario de su país 'Sportske novosti': "La vida en el Hoffenheim es genial. La gente me muestra mucho respeto y el club está organizado. Sin embargo, ahora, por primera vez, estoy pensando que tal vez es hora de un cambio de aires".

Asimismo, el futbolista explicó por qué quiere irse: "Se debe principalmente al hecho de que no estoy contento con la forma en la que jugamos. En las temporadas anteriores, jugamos un fútbol atractivo y bueno, pero ya ni siquiera nos acercamos a eso. También he tenido muchas lesiones, lo que me ha causado problemas adicionales. Por esta razón, he estado bastante nervioso los últimos meses".

Kramaric se codea ahora mismo con André Silva, Weghorst y Haaland por ser el 'goleador de los mortales' de la Bundesliga porque Lewandowski está a otro nivel. De hecho, 'AS' ya coloca al Bayern como posible destino del croata.