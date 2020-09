La RFEF y LaLiga sí acuerdan las nuevas normas por el COVID-19

La Federación (RFEF) y LaLiga (LNFP) se han reunido para acordar las normas vinculadas con las potenciales consecuencias o derivadas de la COVID-19 en las Normas y Bases de competición, que serán elevadas para su ratificación a la Comisión Gestora de la RFEF y a la comisión delegada de la LNFP este lunes.

Ambas instituciones han enviado la misma nota de prensa anunciando que "estas medidas pretenden introducir una salvaguarda de modificación de las normas de competición en el supuesto de que las circunstancias derivadas de la pandemia así lo requirieran".

En concreto, se fijan unas reglas "para definir los estadios alternativos de cada equipo para los supuestos en que no pudieran disputarse lo encuentros en sus propios estadios". También "se modifican las reglas de jugadores mínimos habilitados de la primera plantilla y del conjunto del equipo para poder disputar los encuentros".

De igual modo, "se fijan los criterios para el aplazamiento de los partidos y las consecuencias competitivas en el supuesto de que no se puedan disputar los mismos". "Se acuerda un modelo diferente del 'play off' en el supuesto de que no pudiera disputarse mediante el sistema establecido a doble partido".

"Se fija la posibilidad de sustituir a los miembros del cuerpo técnico y se acortan los tiempos previos de llegada de los equipos a los estadios". Pese a existir algunas diferencias de criterio entre la RFEF y la LNFP en algunos aspectos puntuales, ambas partes entienden que "en estos momentos es imprescindible un acuerdo que facilite el inicio de la competición".