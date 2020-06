La salvación pasa por el Carlos Tartiere

El Real Oviedo recibirá este jueves al Fuenlabrada sin tiempo para asimilar la resaca del derbi ante el Sporting, un partido del que salió reforzado al ganar por la mínima (0-1) y que le permitió salir de un descenso al que no quiere volver tras su duelo ante un equipo en buena línea como el Fuenlabrada.

Los carbayones salieron el pasado lunes del descenso a lo grande, con un gran gol de Borja Sánchez en el campo del eterno rival y una victoria por la mínima en el derbi ante el Sporting. Sin embargo ese chute de moral no servirá de mucho si los oviedistas no mantienen la dinámica en los próximos encuentros.

Con el descenso a Segunda B dos puntos por debajo y un par de equipos -Albacete y Numancia- a solo uno y dos puntos, respectivamente, del conjunto azul, los de Cuco Ziganda necesitan ganar al Fuenlabrada para llegar con margen en la tabla a su siguiente duelo directo frente al Numancia (domingo, 19:30 horas).

El navarro debe dar con la tecla para volver a ganar en un Carlos Tartiere en el que tras el parón los carbayones solo han conseguido empatar: ante la Ponferradina en un partido gris y sin presencia en ataque (0-0) y frente al Deportivo después de dejar escapar un partido en el que se había puesto con dos goles de ventaja (2-2).

La victoria en el derbi ratifica la línea ascendente de los oviedistas, que desde la llegada de Ziganda en febrero solo han perdido un partido -el primero ante el Lugo- y llevan cinco jornadas sin perder (dos empates y tres victorias), números que le convierten en el mejor equipo de las últimas seis jornadas.

La duda para el encuentro ante el Fuenlabrada -para el que siguen siendo baja Coris, Nieto y Berjón- está precisamente en si el goleador del derbi, Borja Sánchez, puede o no jugar, ya que arrastra unas molestias físicas que le obligaron a volver a retirarse al banquillo a la media hora de haber entrado al campo. Con su baja casi segura, es probable que Ziganda vuelva a hacer cambios en el once. No ha repetido alineación en ninguno de los tres partidos que lleva disputados después del confinamiento.

El Fuenlabrada llega a la cita con la cara cambiada gracias a José Ramón Sandoval. Después de enlazar trece jornadas sin vencer, lo que le costó el puesto a Mere Hermoso, la llegada del nuevo técnico ha revitalizado a la plantilla que ha dado un salto importante hacia la permanencia con sus dos triunfos de local en el estadio Fernando Torres.

Un solo gol recibido, y de penalti, en los tres partidos dirigidos por Sandoval muestran la mejoría defensiva del bloque con un jugador inspirado en ataque como Sekou Gassama, que dio las victorias ante Tenerife y Numancia. Le queda un punto pendiente, sumar a domicilio después de la gran imagen sin premio ofrecida en Vallecas ante el Rayo.

En Oviedo encuentra una nueva oportunidad, con preocupación por el estado físico de la plantilla y una apuesta por las rotaciones con algunos pilares básicos que se van convirtiendo en intocables. Pol Freixanet firme en la portería tras la salida del club de Biel; Juanma como jefe de la zaga y Glauder intocable en la izquierda; Pathe Ciss como el nuevo dueño del centro del campo y Sekou referente goleador.

La única baja que sufre Sandoval es la de Iban Salvador que se lesionó por un fortísimo golpe en un salto y con un esguince hombro se perderá varios partidos. Pierde el Fuenlabrada la garra de un jugador que marca el nivel de esfuerzo y en su puesto pueden entrar José Fran o Anderson.

Alineaciones probables:

Real Oviedo: Lunin; Lucas, Carlos Hernández, Arribas, Christian; Sangalli, Luismi, Tejera, Bárcenas: Ortuño y Rodri.

Fuenlabrada: Pol Freixanet; Iribas, Chico Flores, Juanma, Glauder; Pathe Ciss, José Rodríguez, Cristóbal, José Fran; Randy Nteka y Sekou Gassama.

Árbitro: López Toca, Jose Antonio (Colegio cántabro).

Estadio: Carlos Tartiere.

Horario: 21:45 horas.