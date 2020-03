"La situación está más controlada en España que en el Reino Unido"

Pedro Rodríguez habló para los medios oficiales del Chelsea en una entrevista donde analizó la situación que atraviesa España por el coronavirus. Además, explicó cómo lo está viviendo él y se refirió a la posible vuelta del fútbol.

"La policía y el ejército están en las calles y la situación está quizás más controlada que en el Reino Unido, pero estamos viviendo una situación de caos y crisis debido a esta pandemia", explicó el delantero canario.

"Es difícil no ver a sus hijos, sus padres, sus hermanos, no tenerlos cerca en un momento complicado y difícil para todos nosotros. Por supuesto, nos hubiera gustado estar allí, pero por razones de seguridad eso no es posible, así que por ahora nos quedaremos donde estamos e intentaremos superarlo lo mejor que podamos", continuó en este sentido.

Sobre cuándo y en qué condiciones podría terminarse la Premier League, Pedro mostró su incertidumbre, como todo el mundo: "No sabémos si vamos a jugar ahora, en junio, julio o agosto. No tenemos ni idea. Simplemente tenemos que esperar e intentar mentenernos en forma como sea para jugar los partidos que quedan en la mejor condición posible. Por suerte, no nos quedan muchos partidos, solo nueve. Ya veremos cómo podemos acabar la temporada".

A través de su fundación, Pedro también trata de ayudar en la situación que se vive, pero para el atacante del Chelsea, esta cuestión debe ser una causa para mucho más que el balompié: "Creo que toda la comunidad deportiva puede ayudar, no solo el fútbol, ​​y hay muchas áreas donde es posible ayudar de alguna manera".

Pedro también habló sobre cómo es su rutina de confinamiento. Hay que recordar que estuvo dos semanas en cuarentena tras el positivo de Hudson-Odoi, ya recuperado, y ahora sigue en casa: "Estoy bien, en casa todos los días y trato de mantenerme ocupado. Estoy haciendo mucho ejercicio, entrenando a intervalos en la bicicleta, pasando mucho tiempo corriendo, haciendo clases de yoga..."