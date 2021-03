La sonrisa del Chimy tras volver a jugar

Ezequiel Ávila volvió a sentirse futbolista después de mucho tiempo. El atacante argentino no disputaba minutos desde el pasado 5 de septiembre, en un amistoso ante la Real Sociedad.

Este 25 de marzo, precisamente en otro amistoso, ha reaparecido jugando algo más de una hora en el empate a cero firmado por Eibar y Osasuna en las instalaciones de Atxabalpe.

"He vuelto a sentir sensaciones, me sirve para coger ritmo, adaptame a lo que es el fútbol de nuevo, aunque no se me ha olvidado", afirmó el jugador nacido en Rosario.

Sobre el período de recuperación, el Chimy indicó que "con ayuda de la familia, de la institución, y de la afición, se hizo bastante rápido" todo el proceso.

Finalmente, en cuanto a su vuelta a la competeción, se mostró comprometido con la empresa de Osasuna: "Trataré de sumar minutos de Liga y aprovechar las jornadas que quedan para aportar mi granito de arena como siempre ha hecho y tratar de convertir, uno lo está deseando y disfrutar".