La Sub 19, sin Pedri pero con Nico Williams

La Federación Española publicó este martes la lista de 29 futbolistas que estarán en el 'stage' de la Selección Sub 19 entre el 22 y el 25 de febrero, en Marbella.

En el combinado de Santi Denia destaca la presencia de Nico Williams. El hermano de Iñaki, jugador del Athletic, está entre los elegidos para la concentración de solo cuatro días.

Quien no se encuentra entre los elegidos es Pedri. Según afirmó 'AS', la RFEF no lo ha llamado al no haber ningún partido en juego, para que continúe con la primera plantilla del Barcelona.

Son varios los jugadores que han debutado en Primera que se encuentran en dicha lista. Entre otros, Germán Valera, cedido en el Tenerife, Yeremi Pino, jugador del Villarreal, o Robert Navarro, de la Real Sociedad.

La lista la componen: Nicolás Serrano y Nico Williams (Athletic); Iván Martínez (Osasuna); José Martínez Marsá, Alejandro Balde, Moriba Kourouma y Gerard Fernández (Barcelona); Éric Ruiz (Betis); Germán Valera (Tenerife); Alejandro Blesa (Levante); Carlos Humberto Rojas Mosquera (Atlético); Javier López Carballo (Alavés); Álvaro Carrillo (Real Madrid); José Ángel Carmona, Juan Luis Sánchez Velasco y Carlos Álvarez (Sevilla); Beñat Turrientes y Roberto Navarro (Real Sociedad); Pablo Moreno (Girona); Carlos Pérez Sánchez, José David Menarques y Jesús Vázquez (Valencia); Aitor Gelardo y Yeremi Pino (Villarreal); Ángel Jiménez Gallego (Granada); Lluis Recasens Grac y Gregorio García (Espanyol); Alejandro Francés e Iván Azón (Zaragoza).