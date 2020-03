La tristeza de un portero al que multan por jugar con pantalón largo

Es una imagen de otro tiempo, pero todavía quedan porteros que juegan con pantalón largo. Javier García, portero de Racing, es uno de los últimos románticos.

"Me quiero morir... En Copa Libertadores ya me lo prohibieron. Y en el último partido con Aldosivi me hicieron subir las medias. Están bravos con eso. Yo desde Novena que juego con pantalones largos", señala en 'Infobae'.

Javier García no molesta a nadie con su atuendo, pero está siendo vigilado e incluso sancionado. "Ahí fueron algunos partidos y desde Octava me los dejé para toda la vida. Tenía 14, 15 años. Y son los mismos, los consigo de una marca. Los uso y siempre le borro el logo. Me están sacando la alegría cuando yo no le hago mal a nadie...", señaló.

"Ahora no me llegó ninguna pero en el 2019 pagué una multa fuerte. Hablé con Milito y el club me la hizo pagar a mí", lamentó el portero, que vive solo en Avellaneda y mata el tiempo como puede en tiempos de confinamiento.