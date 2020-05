La última apuesta del Madrid que podría estar cinco meses sin competir

El joven mediapunta de 19 años no pudo contener las lágrimas en el día de su presentación como nuevo jugador del Real Madrid. Cumplió un sueño, pero este sueño tendrá que esperar debido a la crisis sanitaria.

Los primeros pasos de Reinier en el Madrid estaban asegurados en el Castilla y a las órdenes de Raúl. En este corto periodo de tiempo solo ha podido disfrutar de solo tres partidos y logró hacer dos goles, por lo que su comienzo en el club blanco y su progresión han sufrido un frenazo en seco.

Reinier se puede enfrentar a cinco meses sin competir, puesto que la temporada en Segunda División B acabó y se jugará un 'play off' exprés para el que el Madrid no pudo sacar su billete. Entonces, ya no jugará más un partido oficial hasta aproximadamente el mes de septiembre si no lo hace con el primer equipo. En la vuelta a los entrenamientos del equipo de Zidane se esperaba, pero no se le vio.

El diario 'AS' indicó que Reinier pasó los test del COVID-19 y todavía sigue en casa a la espera de esa llamada. De momento, Reinier no sabe lo que es una sesión bajo los mandos del técnico francés.

La idea del Madrid es clara y no hay prisas. El club analizará las ofertas que le lleguen cuando se abra el mercado y dejaría salir al mediapunta a otro equipo de LaLiga mediante una cesión para que pueda coger más experiencia, minutos y vaya conociendo de más cerca el fútbol español.

De hecho, 'Marca' explicó que esta posible salida del brasileño quedó cerrada en el momento en el que Reinier firmó su contrato. A estas alturas, el atacante no sabe lo que ocurrirá con él de aquí a unas semanas y permanece en su casa entrenándose para perder el mínimo tono físico posible.