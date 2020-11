La última liada de Mou, sancionado por la UEFA

Mourinho vuelve a dar que hablar por su comportamiento extradeportivo, esta vez por un detalle extraño en el penúltimo partido del Tottenham en competición europea.

Informa 'AS' de que la UEFA le ha sancionado por llegar tarde al partido frente al Antwerp. El equipo belga, además, acabó ganando el partido por la mínima.

El portugués, por ese castigo, tendría que cumplir un partido de sanción sin estar en el banquillo del Tottenham en Europa, pero no lo cumplirá por la intervención del organismo de Control, Ética y Disciplina de la UEFA.

La UEFA ha decidido quitarle esa parte del castigo, aunque se encuentra en un periodo de prueba de un año para no reincidir en ese mismo gesto. Si no lo hace, no tendrá que cumplir ese partido anteriormente mencionado.

Eso sí, la multa económica al Tottenham no se la quita nadie: 25.000 euros, más otros 3.000 por no cumplir el reglamento de la equipación. Mourinho, a lo suyo.