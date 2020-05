La verdad sobre el 'primo' de Weah que nunca había jugado al fútbol

El Southampton de la temporada 1996-97 siempre será recordado como aquel equipo que hizo debutar a Ali Dia en la Premier League. Una historia rocambolesca con George Weah como invitado de honor.

Souness, el entrenador de aquella época, y Le Tissier, la estrella del equipo, desvelaron la verdad del fichaje a 'Sky Sports'. La historia dice que Weah llamó al Southampton para recomendarle a Ali Dia, con quien había coincidido en el PSG. Pero el Balón de Oro no tenía ningún primo de ese nombre, no había llamado y el cuadro galo nunca lo tuvo en sus filas.

"Es una historia graciosa, pero no exactamente como la lees o la escuchas. Alguien en el club recibió una llamada en la que se contaba que el primo de George Weah quería una prueba. En solo cinco minutos se sabe si un jugador es apto para jugar o no. Sabíamos que era un inútil, pero no teníamos suficientes jugadores", explicó el técnico.

"Matt Le Tissier era nuestro único delantero. Contra el Leeds, Matt se lesionó en el minuto 20. Terry Cooper me dijo que teníamos que sacar a Ali Dia en el banquillo. Estaba en todas partes donde la pelota acababa de estar, pero no engañó a nadie. Sabíamos a los cinco minutos de verle entrenar que no era muy bueno", añadió Souness.

Le Tissier, el otro protagonista de la historia, aseveró: "Para ser honesto, pensé que había ganado una competición para venir a entrenar con nosotros. Cuando apareció y se sentó en el vestuario pensé eso. Entonces tuve un tirón en el muslo y no se lo dije a nadie. Estaba sintiendo algunos pinchazos desde el viernes, pero pensé que no era para tanto".

"Fui a golpear un balón y en un mal gesto me desgarré el muslo. Fue mi culpa y fui el jugador que fue sustituido por, probablemente, el peor jugador de la Premier League", confesó Le Tissier.

Una rocambolesca historia que terminaría dos semanas más tarde con el Southampton cortando a Ali Dia, el 'primo' de George Weah que logró engañar a la Premier League.