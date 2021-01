"La visión de juego y el ADN de Raúl se ven en sus equipos"

Dani Poyatos dirigió al Real Madrid antes de que levantara la UEFA Youth League con Raúl González al frente. En febrero, tomará las riendas del Tokushima Vortis de la J-League japonesa.

Y en unas declaraciones al diario 'AS', Poyatos ha querido hablar del gran trabajo que está haciendo el ex capitán del Real Madrid al frente del juvenil, y de la conquista del prestigioso título europeo.

"Ese éxito es la suma de muchos factores. Arribas o Dotor, por ejemplo, han pasado por las manos de muchísimos entrenadores de la casa. Se estaba buscando desde hace mucho tiempo. Estuve nueve meses con ellos. Ganamos la Liga, ayudé a meter al equipo en cuartos de la Youth League…", comentó Poyatos.

Y añadió: "Estoy contento de que Raúl cogiera el equipo, a sus equipos les imprime su visión y ese ADN que él tiene. Llegó por fin el preciado título que tanto se ansiaba. Yo estoy muy agradecido al Madrid porque me mandaron también la medalla, me hicieron partícipe del éxito".

Además, también se refirió a su nueva aventura japonesa: "Yo tengo mi experiencia, empecé a entrenar con 14 años y tengo ahora 42 y nunca he dejado de entrenar. Hay que seguir peleando, probando cosas. Mi sueño sería poder entrenar al Real Madrid, pero entiendo que tengo un proceso. Surge esta oportunidad. Es fútbol de Primera, en Japón, pero siempre apostaron por mí. En su momento Tokushima vino varias veces a hablar conmigo, pero no era el momento. Ahora ni me dejaron casi que deshiciera las maletas. Volvieron a insistir y lo valoré".