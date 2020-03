Lampard se rindió ante las dos exhibiciones de Kepa

La situación entre Kepa Arrizabalaga y Frank Lampard parece que se va arreglando gracias al gran rendimiento del guardameta en sus dos últimos encuentros como titular. El portero del Chelsea se está ganando a pulso el puesto y el técnico le alabó en rueda de prensa.

El encuentro contra el Everton dejó muy buenas sensaciones en el cuadro 'blue' y no solo estuvieron bien los goleadores. Mason Mount, Pedro, Willian y Giroud anotaron, pero el que estuvo a un nivel superior fue el ex del Athletic y el entrenador no tardó en destacarlo al término del partido.

"También podemos hablar de Kepa. Después de haber estado fuera del equipo, ha demostrado una gran personalidad en los dos partidos que ha jugado. Ha mantenido la portería a cero y en esta ocasión ha protagonizado dos grandes paradas al final", apuntó.

Lampard dejó claro a la directiva que su idea era traer a otro portero de garantías, pero puede que el de Ondarroa haya conseguido despejar las dudas acerca de su rendimiento y sobre un posible fichaje que compita con él en el futuro.

Kepa regresó por todo lo alto a la titularidad en el choque frente al Liverpool de FA Cup y dejó una triple parada que casi volvió a repetir ante los 'toffees'. Parece que los dos equipos de Merseyside han dado alas al español tras una situación crítica.