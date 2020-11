Lampard terminó de convencer a Thiago Silva vía WhatsApp

Ya había dado el 'sí' al Chelsea. Se lo había transmitido a su agente, y este, a su vez, al club 'blue'. Y entonces le llegó un mensaje muy especial. Su remitente, Frank Lampard. Su contenido, una foto de ambos, realizada no mucho tiempo atrás.

Así lo relató el propio Thiago Silva, en una entrrevista reciente, reproducida por 'AS'. "Cuando estaba a punto de firmar por el Chelsea, justo cuando di mi 'o.k.', Lampard me envió un mensaje con una foto de los dos dándonos la mano como capitanes en Maracaná en un amistoso entre Inglaterra y Brasil. Fue una sorpresa para mí porque ni me acordaba del partido", dijo el brasileño.

"Espero hacerlo lo mejor posible en el Chelsea. Es un orgullo poder ser entrenado por un jugador al que me he enfrentado y que fue uno de los mejores centrocampistas del mundo. Es un lujo poder compartir vestuario, intercambiar ideas y ayudar en todos los aspectos", añadió.