Lapadula compra y acredita la licencia para soñar del Lecce

El Lecce, del argentino Nehuén Paz y del colombiano Brayan Vera, ganó 2-1 este miércoles en el campo del Udinese y se aferró a la permanencia en la Serie A italiana de fútbol, a falta de una sola jornada para el final.

Nehuén Paz, ex jugador de Newell's Old Boys de 27 años, fue titular por décimo partido consecutivo este miércoles mientras que Vera, de 21 años, no tuvo minutos, en un partido en el que el Lecce remontó un tanto inicial del brasileño Samir gracias a un penalti marcado por Marco Mancosu y a un tanto de Gianluca Lapadula.

Los tres puntos conseguidos en el Dacia Arena de Udine permitieron al Lecce, antepenúltimo y todavía en puestos de descenso, colocarse a un solo punto del Genoa, que actualmente se salvaría pese a perder 5-0 frente al Sassuolo.

En la próxima jornada, la última de esta Serie A, el Lecce recibirá al Parma, ya sin objetivos, y el Genoa se verá las caras en casa contra el Hellas Verona, que tampoco se jugará nada.