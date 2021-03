Laporta avivó la llama del 'caso Arteta'

Este lunes, 'RAC1' aseguró que Laporta tiene en mente a Mikel Arteta como nuevo entrenador del FC Barcelona. Sin embargo, 'Goal' desmintió esta información y aseguró que el técnico del Arsenal no está en la órbita 'culé'.

Uno de los protagonistas de dicho culebrón no tardó en hablar para los medios. Y lo hizo para 'RAC1'. El candidato a la presidencia del Barça pasó por los micrófonos de la radio catalana y respondió a las cuestiones sobre el futuro del banquillo azulgrana.

"No hablo de nombres esta campaña. Nuestro entrenador cuando lleguemos es Koeman. Es un grande del club que tiene como margen los resultados y el juego. Nos encontraremos un equipo técnico que es el que hay; y no los desestabilizaré. Desde la experiencia de ser presidente, no quiero dar nombres porque lo desestabilizaré. No comentaré nada del tema", dijo Laporta.

Por otro lado, no olvidó la figura de Xavi, con el que ya se especuló que acabaría entrenando al equipo. "Es un activo del barcelonismo. Si conviene, contemplaremos si encaja. No es una cuestión de mojarse o no. Xavi ha sido utilizado por una candidatura", aseguró.

Para acabar, Laporta explicó que "no pondrá en peligro las carreras" de entrenadores como Jordi Cruyff o Xavi por traerlos antes de tiempo, ya que, tarde o temprano, "llegará el momento de encajarlos".