Víctor Font cree que el proyecto de Laporta tiene mucho de parafernalia y poco de hechos. El candidato a la presidencia del Barcelona por 'Sí al Futur' concedió una nueva rueda de prensa en la que se refirió al favorito para vencer en los comicios y dio más detalles sobre su propuesta.

"Laporta no ha explicado el proyecto, se ha rodeado de activos del Barcelona. En esta explicación, que no salga el nombre de Xavi me decepciona porque es uno de los activos más grandes del Barcelona. Echo de menos que no se explique el proyecto. Muchos socios habrán votado por correo a Laporta sin saber quién tomará las decisiones deportivas, que es lo más importante", afirmó.

"No habla de Jordi Cruyff y luego filtran que tendrá lugar en el proyecto. ¿Fichará Laporta, Yuste, Valdés, Pichi Alonso, Víctor Muñoz? ¿Quién ficha ahí? Nosotros siempre hemos dado los nombres diciendo qué hará cada persona. Y ahora se quiere que votamos en recuerdo de un sextete de hace un montón de años", dijo además.

Y concluyó: "Estas situaciones me entristecen. Nosotros contaremos con los activos del Barcelona, incluso con Joan Laporta. El Barça no ha salido fortalecido. Porque ha sido un grupo de barcelonistas dando apoyo a un candidato".

Tras ello, aseguró que no critica a Laporta: "Llevamos tiempo trabajando intentando explicarnos. Se intenta desprestigiarnos sacando cosas de contexto. Nosotros solo sabemos ir de cara, ser respetuosos, constructivos y mirando por los intereses del Barça. Yo no critico a Laporta, intento explicar por qué nuestra propuesta es mejor".