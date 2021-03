Laporta ya 'ejerce': Messi, el papel de Alemany, Xavi, Jordi Cruyff...

Joan Laporta fue el gran protagonista de la noche del domingo en el fútbol español. El dirigente volvió a ser elegido como presidente del Barcelona en las elecciones del conjunto catalán y no ha tardado en empezar a trabajar.

Aunque aún no ha tomado posesión, ya ha hablado de las líneas maestras de su mandato en 'RAC-1'. Laporta habló de Alemany, de Xavi o Jordi Cruyff... y del futuro de Messi, cómo no.

"Fue muy bonito ver a Messi yendo a votar. Es una prueba más de que ama al Barça. Estoy convencido de que se quiere quedar. Y sí, ya me ha felicitado por ganar las elecciones, creo que es algo normal", reconoció el máximo mandatario 'culé'.

Laporta se atrevió incluso con un cronograma: "Hablaré con Leo cuando tome posesión y tenga los resultados de la auditoría. Le presentaremos un ambicioso proyecto deportivo para que aspire a ganar la Champions y todos los títulos. Estoy seguro de que se adaptará a la realidad económica del club".

El nuevo presidente azulgrana reconoció que varios hombres de la primera plantilla, no solo Leo, le felicitaron y manifestó su deseo de verse con el equipo antes del viaje a París: "Si les cuadran los horarios, me gustaría verles antes del viaje a París, aunque ya he hablado con varios futbolistas como Alba o Busquets".

Otro de los puntos que Laporta trató en 'RAC-1' fue el de Xavi o Jordi Cruyff. No quiso confirmar ningún acercamiento con ellos, a pesar de que el hijo de Johan suena mucho como su futuro secretario técnico.

"No tengo ningún compromiso con nadie. Cuando sepamos cómo está todo, tomaremos decisiones. Primero, por respeto a los trabajadores que hay ahora, tengo que hablar con ellos. De Xavi le digo lo mismo que con Jordi Cruyff. Seguro que me ha felicitado", dijo, antes de confirmar que Ferran Revertere, CEO de 'MediaMarktSaturn', se convertirá en su director general.

No pudo esquivar Laporta las preguntas sobre David Alaba por la presunta toma de contacto con sus agentes que desveló 'AS'. "No es verdad, pero conocemos el estado de algunos jugadores y si son interesantes para el Barça y las posibilidades lo permiten, pueden venir. Mis contactos con representantes vienen de lejos", matizó.

Finalmente, explicó el trabajo que Mateu Alemany quiere que lleve a cabo: "Tenemos previsto que sea un alto ejecutivo en el Departamento de Fútbol, que represente a nivel ejecutivo los intereses del Barça en LaLiga, en la Federación y también en el ámbito internacional. Realizará funciones de apoyo a la secretaría técnica. Es una persona que está muy al día sobre cómo está el fútbol. Estamos hablando para su incorporación".