Larrazabal rescinde con el Athletic y firma con el Zaragoza con opción de recompra

Larrazabal deja el Athletic y ficha por el Zaragoza. Ambos clubes confirmaron que el futbolista rescindió su contrato en Bilbao, del que todavía quedaba un año, para irse al conjunto de la Segunda División. Podrá volver, eso sí, pues hay una cláusula que así lo estima.

Los 'leones' explicaron en su comunicado oficial que se reservan una opción de recompra que puede aplicarse tanto a finales de esta temporada como de la siguiente, la 2021-22. Esto asegura que el 'cachorro' regrese a casa si su talento explota de repente.

Como 'blanquillo', firmó hasta 2023, así que su futuro está asegurado a no ser que su ex equipo vuelva a por él. Se espera que su experiencia, que no es mucha, en Primera División le sirva para adaptarse rápidamente a la categoría de plata y aportar.

"El Athletic Club ha llegado a un acuerdo con el futbolista Gaizka Larrazabal para rescindir su contrato, que finalizaba el 30 de junio de 2021. El extremo recala en el Real Zaragoza, con el que ha firmado una vinculación sobre la cual el Athletic Club tendrá una opción de recompra al finalizar la temporada recién comenzada y también al término de la siguiente", informó el Athletic.